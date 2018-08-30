Новоалтайск, Алтайский край, 30 августа, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Об обнаружении тайника с боеприпасами на станции «Алтайская» сообщили сегодня, 30 августа, сотрудники Алтайского ЛУ МВД России. При разбирательстве выяснилось, что гладкоствольные ружья, несколько упаковок с надписью «порох» и свыше 2000 патронов различного калибра принадлежат 65-летнему жителю Тальменского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Боеприпасы

Весь этот арсенал пенсионер незаконно хранил в гараже, не имея на него соответствующих разрешительных документов. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222.1, ч.1 ст. 222 УК РФ Уголовного кодекса РФ («Незаконный оборот взрывчатого вещества и боеприпасов»).

Помимо этого мужчине предстоит понести наказание за нарушение в сфере оборота гражданского огнестрельного оружия — штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

Напомним, это далеко не первый случай обнаружение оружейных тайников в регионе. В июле 2018 года на спрятанное в лесу оружие с боеприпасами наткнулся барнаульский грибник. Сотрудники правоохранительных органов изъяли два пистолета Макарова, газовый пистолет 6П42, самозарядный малокалиберный пистолет МЦМ и более 700 патронов.