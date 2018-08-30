Москва, 30 августа, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Большинство граждан РФ не связывает с политикой правительства никаких надежд на улучшение своего положения, считает социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, показавшего, что 66% граждан РФ готовы покинуть Россию ради хорошего трудоустройства за ее пределами.

Нищета

«Конечно, надо понимать, что когда человек заявляет о своей готовности покинуть страну ради работы — это не значит, что он это реально сделает, — объяснил Кагарлицкий. — Во-первых, потому что, скорее всего, ему никто эту работу не предложит, а во-вторых, когда этот вопрос встанет практически, то он будет смотреться иначе, чем в соцопросе».

По мнению Кагарлицкого, результаты этого социологического исследования — это оценка не столько реального состояния рынка труда, сколько социально-экономической политики правительства, которая не вызывает никакого доверия, и главное, с которой большинство населения не связывает никаких перспектив на улучшение своей жизни. Однако и за границей в настоящее время шансов хорошо устроиться становится все меньше.

«Рынок труда на Западе сейчас гораздо более жесткий, чем раньше, — сказал Кагарлицкий. — Экономический кризис, несмотря на все заверения о том, что он преодолен, на самом деле никуда не ушел. Внутри РФ ситуация тоже сложная, потому что в Советском Союзе целые отрасли просто отсутствовали, и поэтому когда шла реставрация капитализма, то одновременно открывались целые направления, где появлялись рабочие места, иногда неплохо оплачиваемые, с определенной перспективой. Сейчас все эти ниши забиты до отказа, и более того, они сами уже деградируют».

Как предполагает социолог, сейчас в России возникает ситуация, когда мы можем одновременно получить и сохранение низкой зарплаты, и нарастающую безработицу.

«Особенно если учесть присутствие иностранных трудовых мигрантов, на самых нижних этажах социальной лестницы, куда граждан РФ могли бы вытеснить, если бы те места не были заняты еще более дешевой рабочей силой, — подытожил эксперт. — Поэтому у нас ситуация становится критической».

Напомним, что, по данным опроса, проведенного порталом «Зарплата.ру», 66% респондентов признались, что готовы навсегда переехать в другую страну ради успешного трудоустройства. В опросе приняли участие 13,5 тыс. граждан РФ. Странами, наиболее подходящими для переезда и последующего трудоустройства, чаще прочих называли Германию, США, Канаду и Австралию.