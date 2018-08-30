Учёные: длительный отпуск может увеличить продолжительность жизни
Хельсинки, 30 августа, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Учёные из Финляндии пришли к выводу, что длительный отпуск может потенциально увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает Escardio.
Согласно выводам учёных, накопленный стресс из-за отсутствия отдыха может повысить риск смерти. Причём это происходит даже в тех случаях, если человек ведёт здоровый образ жизни и получает лекарства, помогающие предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Отмечается, что исследование не даёт однозначного ответа на вопрос о смертности. Тем не менее, учёные отмечают важность отдыха и борьбы со стрессом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные установили связь между продолжительностью сна и риском появления сердечно-сосудистых заболеваний
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