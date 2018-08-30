Ярославль, 30 августа, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов может занять пост министра внутренних дел вместо Владимира Колокольцева. Об этом сообщает ПАСМИ со ссылкой на источник в Кремле.

Дмитрий Миронов

Дмитрий Миронов был назначен исполняющим обязанности губернатора Ярославской области летом 2016 года, в 2017 году он был избран на этот пост. До своего назначения Дмитрий Миронов работал заместителем министра внутренних дел, ранее — служил в Федеральной службе охраны. Дмитрия Миронова в регионе называют «человеком Путина». В ходе его работы президент дважды приезжал в регион, всегда позитивно отмечая работу губернатора.

Слухи о возможном переходе Дмитрия Миронова в Москву ранее муссировались в регионе неоднократно. Этим летом в политических кругах об этом заговорили более отчетливо, называя дату перехода — после единого дня голосования 9 сентября.

В пресс-службе Дмитрия Миронова прогнозы о его уходе не подтверждают.

«Губернатор сейчас работает и никуда переходить никуда не собирается. Сегодня губернатор выезжает в Семибратово на встречу с преподавательским составом. График у губернатора насыщенный. Это слух, а мы их не комментируем», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова.