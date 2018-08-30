Калуга, 30 августа, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Врио начальника УФСИН России по Калужской области уволен со службы за нарушение антикоррупционного законодательства. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, в ходе прокурорской проверки было установлено, что врио начальника калужского управления до октября 2014 года состоял в браке с сотрудницей подведомственного учреждения ФСИН. Несмотря на расторжение брака, бывшие супруги проживали вместе в служебной квартире, предоставленной руководителю регионального УФСИН, вели совместное хозяйство и воспитывали общих несовершеннолетних детей.

Цитата из х∕ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Квартирный вопрос испортил его

Мужчина достоверно знал, что его бывшая супруга не признана нуждающейся в жилом помещении специализированного жилищного фонда. Однако он заключил со своим подчиненным дополнительное соглашение, содержащее недостоверные сведения о вселении бывшей супруги в служебную квартиру в качестве члена семьи.

«В результате незаконных действий бывшая супруга была зарегистрирована по месту пребывания в служебной квартире, предоставленной другому должностному лицу», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Генпрокуратура РФ направила информацию директору Федеральной службы исполнения наказаний России. В результате врио начальника калужского управления был уволен с государственной службы в связи с утратой доверия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей высокопоставленных офицеров из четырех силовых ведомств. Отмечается, что в общей сложности своих постов лишились 20 человек, из них 15 — в звании генералов.

Так, во ФСИН постов лишились начальники управлений по Волгоградской области генерал-лейтенант Павел Радченко, Коми — генерал-майор Игорь Ванеев и Омской области — генерал-майор Сергей Корючин.