Канберра, 30 августа, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Правозащитная организация Amnesty International присоединилась к другим 80 организациям с призывом закрыть лагерь для нелегальных мигрантов в Науру, сообщает 30 августа Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

В данном лагере проживают беженцы, которые пытались незаконно проникнуть на территорию Австралии. Правозащитники называют данный центр «Гуантанамо в Австралии».

Напомним, Канберра проводит жесткую миграционную политику по недопущению беженцев на свою территорию, что вызывает протесты среди правозащитников. Власти Австралии объясняют свою позицию стремлением к безопасности.