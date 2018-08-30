Венеция, Италия, 30 августа, 2018, 10:40 — ИА Регнум. В Италии начал свою работу 75-й Венецианский кинофестиваль, его жюри возглавляет мексиканский кинорежиссёр Гильермо Дель Торо. Об этом 29 августа сообщило издание Italics Magazine.

Nicolas Genin Венецианский кинофестиваль

https://twitter.com/ItalicsMag/status/1034830437556867072

Открыл кинофорум фильм Дэмьена Шазелла «Человек на луне», фестиваль продолжит свою работу до 8 сентября 2018 года. Уж в первый день работы кинофестиваля жюри вручило «Золотого льва» британской актрисе Ванессе Редгрейв. Она была удостоена награды за вклад в кинематограф.

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Напомним, в 2017 году на 74-м кинофестивале главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» получила картина Гильермо дель Торо «Форма воды». Картина хорошо выступила в прокате, при бюджете $19,4 млн сумма её общемировых сборов составила более $195,2 млн.