Киев, 30 августа, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Заявления украинского президента Петра Порошенко о готовности разорвать Договор о дружбе с Россией обусловлены лишь приближающимися выборами на Украине, заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий. Об этом пишут 30 августа «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По словам украинского парламентария, такие высказывания свидетельствуют об «агонии киевской власти». Также Балицкий отметил, что такое поведение Порошенко вызвано стремлением «угодить главному спонсору» киевского режима — США.

По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, заявления украинского лидера о разрыве с Россией являются попыткой напомнить соответствующим политическим кругам о националистических позициях Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сильно обеспокоены намерением Киева разорвать Договор о дружбе с Россией, так как российско-украинские отношения находятся в таком глубоком кризисе, что сделать их ещё хуже вряд ли удастся.

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