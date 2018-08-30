Женева, Швейцария, 30 августа, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Новый метод ускорения частиц экспериментально подтверждён учёными проекта AWAKE в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН). Об этом сообщается на сайте Института ядерной физики Сибирского отделения РАН.

Цитата из х/ф «Девять дней одного года». Реж. Михаил Ромм. 1961. СССР Физики-ядерщики

Учёные ускорили электроны с помощью волны, которая создаётся сгустком протонов в плазме. Электроны пролетели в плазме 10 м, увеличив энергию более чем в 100 раз.

Отмечается, что новый метод позволит сократить размеры будущих экспериментальных установок и затраты на их строительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из ЦЕРН заявили о наблюдении десяти событий, отвечающих превращению мюонных нейтрино в тау-нейтрино.

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