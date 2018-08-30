Париж, 30 августа, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Неправительственные организации (НПО) напомнили президенту Франции Эммануэлю Макрону, что действия во благо окружающей среды «уже не вариант, а чрезвычайная ситуация», сообщает Europe1.

Ветряк

Десять природоохранных НПО призвали главу государства изменить курс в отношении «зеленой политики» после отставки министра экологии Николя Юло 28 августа.

«Отставка Николя Юло — это сигнал изменить политический курс в отношении экологии во Франции. Было бы неправильно недооценивать значимость этой неожиданной отставки. Это знак, демонстрирующий огромное непонимание со стороны правительства», — говорится в совместном заявлении природоохранных НПО.

Среди организаций, обратившихся с призывом к президенту, можно выделить: Фонд природы и человека, окружающая среда Франции, друзья Земли и Ассоциация защиты диких животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние двадцать лет не менее 13 человек оставили пост министра экологии Франции.