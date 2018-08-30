Ульяновск, 30 августа, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области в системе здравоохранения будет сформирована декларация о пациент-ориентированной медицине. Соответствующее поручение дал губернатор региона Сергей Морозов в ходе посещения районной больницы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР На приёме у доктора

В регионе разработают декларацию о пациент-ориентированном здравоохранении. Власти поясняют, что декларация предполагает переход от традиционной модели, когда только медицинские работники несут ответственность за здоровье пациента, на партнерские взаимоотношения. Это сотрудничество подразумевает приверженность населения к ведению здорового образа жизни, взаимное уважение и доверительное общение пациентов с медицинскими специалистами.

Губернатор Сергей Морозов, говоря о здравоохранении, напомнил, что президент Владимир Путин поставил задача повысить продолжительность жизни людей.

«С одной стороны, жители должны сами заботиться о своём здоровье, проходить диспансеризацию, с другой — медперсонал должен быть внимательным и заботливым. Как говорят в народе, здоровье нельзя купить, а это значит, его надо беречь, формировать у людей внимательное отношение к себе. Поэтому в ближайшие месяцы нам нужно провести широкую дискуссию, чтобы понять: как составить некий общественный договор между пациентами и медиками, результатом которого станет улучшение ситуации в здравоохранении, когда люди будут понимать всю важность профилактики, а врачи помогать им быть здоровыми. Результатом этой деятельности могла бы стать декларация пациент-ориентированном здравоохранении», — пояснил Сергей Морозов.

По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Сергея Панченко, в настоящее время подобные механизмы уже действуют в лечебных учреждениях. Так, открыты центры охраны здоровья, работают «школы здоровья», реализуются такие проекты, как агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью», «Шаги к здоровью», «Будь здоров, садовод». По поручению главы региона действуют профилактические направления «Единая школа пациента», «Кардиодесант», «Активное долголетие» и другие. Данная работа систематизирована и распространена на все муниципальные районы области.

Власти подчёркивают, что данные проекты направлены на популяризацию здорового образа жизни, формирование бережного отношения к своему здоровью. Эти меры в прошлом году позволили значительно снизить потребление алкоголя, что привело к снижению заболеваемости алкоголизмом почти на 10%. При этом показатель злоупотребления спиртным стал меньше на 41,9%.

«Положительные сдвиги наблюдаются и в отношении распространенности потребления табака, которая за год тоже снизилась. В целом только за последние четыре года этот показатель сократился практически на 14%. Но для того, чтобы добиться изменения образа и стиля жизни людей важно прививать с детства неприятие деструктивного поведения, ответственность за своё здоровье, формировать приверженность духовным ценностям», — отметил Сергей Панченко.

Напомним, первый проект тематической декларации был реализован в Томской области. Жители этого региона внесли более ста предложений, и инициативы были учтены в документе. Этот опыт планируется использовать и в Ульяновской области.