Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 августа, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области начались съемки для фильма «Гардемарины IV» — продолжения трилогии «Гардемарины, вперед!», которая вышла 30 лет назад. Об этом сообщает официальный сайт администрации Переславля-Залесского.

Admpereslavl.ru, фото Юлии Базай Съемки фильма в Переславле

Съёмки фильма проходят в Петергофе, Европе, Крыму, часть эпизодов снимается в Переславле на берегу Плещеева озера.

Переславль-Залесский — это очень старый, прекрасный намоленный город, роскошное центральное сердце России, Мне здесь нравятся не только ваши просторы, а великолепная ваша Церковь Сорока мучеников — она была всегда маяком, и именно с этим будут связаны наши сюжеты. Именно сюда возвращаем мы из долгой ссылки Пашу Горина, которого сослали в «Гардемаринах-3» далеко на Камчатку. К нему приезжают наши гардемарины, и отсюда они уезжают, именно из этого намоленного места в Европу, на совершение всех тайных заданий, которые давала им Екатерина», — рассказала режиссёр и сценарист фильма Светлана Дружинина.

Действие фильма происходит в России в 1787 году. Действие происходит в Петергофе, на Мальте ив Крыму. Приглашены для съёмок в фильме актёры, сыгравшие главные роли в трилогии — Кристина Орбакайте, Ольга Машная, Михаил Боярский, Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян и Александр Домогаров. Главные роли в фильме исполнят молодые артисты. Фильм выйдет в 2019 году.