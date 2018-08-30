Санкт-Петербург, 30 августа, 2018, 10:01 — ИА Регнум. За первое полугодие 2018 года доходы АО «Аэропорт «Пулково» выросли на 20%, а прибыль от продаж — на 28%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщили в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Как сообщалось ранее, аэропорт «Пулково» за первое полугодие 2018 года обслужил 7 млн 951 тыс. 468 человек. Это на 11,3% превышает пассажиропоток за такой же период 2017 года.

На состоявшемся 28 августа заседании Совета директоров АО «Пулково» утверждены приоритетные направления деятельности акционерного общества на 2019 год.

В частности, усилия будут сосредоточены на развитии эффективной системы топливообеспечения аэропорта, повышении эффективности деятельности гостиницы «Пулково», на участии в развитии территории, прилегающей к аэровокзальному комплексу «Пулково-2».

Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию после реконструкции перрона №3 и трех мест стоянок воздушных судов комплекс мероприятий по стимулированию пассажиропотока и развитию маршрутной сети аэропорта «Пулково».

Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиационного узла. За семь месяцев 2018 года аэропорт обслужил 10,1 млн человек, что на 11% превышает результат за аналогичный период 2017 года. Главным оператором «Пулково» с 2010 года является международный консорциум «Воздушные Ворота Северной Столицы», который управляет аэропортом на принципах ГЧП и ведет проект его реконструкции и развития.