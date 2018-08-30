Москва, 30 августа, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Пенсионная реформа в России не влияет на цены финансовых активов вообще никак. Финансовые рынки живут сегодняшним днем, а не таким долгосрочным будущим. На личном благосостоянии граждан, скорее, может отразиться не сама пенсионная реформа, а ее отсутствие, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента компании Альпари Наталья Мильчакова.

Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890

По её мнению, исчерпание средств в Пенсионном фонде РФ (ПФР) может привести к очень серьезным последствиям для экономики страны в целом, к тяжелому экономическому кризису, что негативно скажется на благосостоянии каждого гражданина России. Однако и проведение такой реформы не сможет значительно улучшить благосостояние будущих пенсионеров, единственное, что сможет сделать — это не ухудшить уровень жизни, при условии, что пенсии будут повышаться, а рубль при этом не сильно обесцениваться.

«Накопить на будущую пенсию возможно, если вложить деньги в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), или самостоятельно откладывать какую-то часть ежемесячного дохода на депозит в высоконадежном банке, либо купить на длительный срок государственные облигации или «дивидендные» акции компаний — «голубых фишек». Просто необходимо помнить, что чем выше доходность по финансовому активу, тем выше риск, и наоборот — чем меньше риск потерять деньги, тем ниже доходность», — высказала свое мнение эксперт.

Читайте также: Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция