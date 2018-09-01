Москва, 2 сентября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, в России отмечают День окончания Второй мировой войны. Основанием для установления памятной даты считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури».

От имени СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури», 2 сентября 1945 года

Битва за Москву

В истории Второй мировой войны было несколько переломных сражений, которые привели Третий Рейх к поражению. Одно из них — битва за Москву, в которой в общей сложности участвовало больше 7 млн человек. Это стало единственным крупным сражением Второй мировой войны, в котором вермахт проиграл при его общем численном превосходстве над противником. В результате контрнаступления под Москвой и общего наступления немецкие части были отброшены на 100−250 км. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.

«Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что дни блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя», — писал немецкий генерал Гюнтер Блюментрит.

Сталинградская битва

Главным переломным сражением Второй мировой войны стала Сталинградская битва. Красная армия применила в Сталинграде революционные нововведения психологического давления на противника. Из громкоговорителей, установленных у передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о победах Красной армии на участках Сталинградского фронта. Самым эффективным средством психологического прессинга был монотонный стук метронома, который прерывался через 7 ударов комментарием на немецком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат». В ходе операции советской армии удалось создать так называемый «Сталинградский котел». 23 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов замкнули кольцо окружения, в котором оказалась почти 300-тысячная вражеская группировка.

Битва на Курской дуге

Победа в сражениях на Курской дуге обеспечила переход инициативы к Красной армии. Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Вермахт потерял на Курской дуге 30 дивизий, более 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолетов и 3 тыс. орудий. Потери советских войск превзошли немецкие — они составили 863 тыс. человек. Из них 254 тысячи — безвозвратные. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.

Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии и Африки, а также все четыре океанских театра. В нее было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек.