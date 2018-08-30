Красноярск, 30 августа, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В Красноярском крае 30 августа действуют 50 лесных пожаров на общей площади 271,8 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, за сутки в регионе потушили семь лесных пожаров на общей площади 66 га — в Манском, Емельяновском, Дзержинском, Богучанском, Эвенкийском районах.

Викентий Дмоховский. Лесной пожар. 1860

По предварительным данным минлесхоза, в основном пожары в лесах возникли из-за гроз и по вине местного населения. В регионе продолжает действовать режим ЧС из-за лесных пожаров, введённый 22 июня.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 29 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 50 лесных пожаров на общей площади 271,7 тыс. га.

Читайте также: В Красноярском крае площадь лесных пожаров превышает 260 тыс. га