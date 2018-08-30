Москва, 30 августа, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Перечень 100 наиболее влиятельных людей России, по версии журнала Forbes, возглавил президент РФ Владимир Путин. Рейтинг опубликован 30 августа на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Три толстяка

Помимо российского лидера, в перечень влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков России вошел глава правления Сбербанка Герман Греф (№ 2 — по версии журнала), председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (№ 3) и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (№ 4).

На пятое место по влиятельности издание поместило председателя правительства России Дмитрия Медведева. Замыкает список политик, председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России, согласно его данным, число миллиардеров в РФ увеличилось за 2017 года с 96 до 106.

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