Уфа, 30 августа, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» сыграет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Глазго Рейнджерс». Матч пройдёт в Уфе 30 августа.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Первый матч, состоявшийся в Глазго 23 августа, завершился победой шотландского клуба со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Коннор Голдсон после розыгрыша углового.

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Ранее «Уфа», являющаяся дебютантом еврокубков, оставила за бортом турнира словенский «Домжале» и люксембургский «Прогресс Нидеркорн». «Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда обыграл македонский «Шкупи», хорватский «Осиек» и словенский «Марибор».

Как заявил перед матчем тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко, искусственное поле может помочь команде в матче с «Рейнджерс».

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