Манчестер, Великобритания, 30 августа, 2018, 09:27 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» отказался продавать французского нападающего Антони Марсьяля «Милану» и мадридскому «Атлетико». Об этом сообщает Football Espana.

Fuguito Антони Марсьяль

По информации издания, «Атлетико» и «Милан» направляли манкунианцам предложения о приобретении футболиста. Однако «красные дьяволы» ответили отказом.

Отмечается, что форвард хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью, который не давал ему достаточного количества игрового времени.

Читайте также: Моуринью может быть уволен, если «МЮ» проиграет «Бёрнли»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» разгромно проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:3.

Читайте также: «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»