Ульяновск, 30 августа, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Конструкторы и инженеры УАЗ закончили подготовку к началу производства нового поколения внедорожника «Патриот», Ульяновский автозавод намерен представить автомобиль уже в сентябре 2018 года. Об этом 30 августа сообщил портал Car.

Uaz.ru УАЗ «Патриот»

Отмечается, что во второй половине 2018 года предприятие намерено направить свои усилия на расширение экспортных программ. Кроме того, совместно с японским автопроизводителем Mazda компания хочет построить завод по производству двигателей. Предполагается, что предприятие будет выпускать около 50 тыс. силовых установок в год, они будут поставляться в Японию.

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Напомним, 24 августа 2018 года пресс-служба УАЗ сообщила, что компания начала производить автомобили в Казахстане. Завод «Азия Авто» выпускает модели «Патриот», «Хантер» и классические коммерческие модели УАЗ.