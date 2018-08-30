Оренбург, 30 августа, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Многие люди на пенсии находятся в здравии, полны сил, продолжают плодотворно работать, помогают детям и внукам и не хотят уходить на покой. Поэтому повышение пенсионного возраста, может быть, и непопулярное решение, но правильное. Как руководитель театра я дорожу каждым артистом-стариком, они уходят, а на сцене за них играть некому. Возрастные артисты имеют опыт, а молодым артистам еще учиться и учиться у них, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького Павел Церемпилов.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Нищая пенсионерка

«Если сегодня экономика страны не готова содержать стариков, но их нельзя так просто бросить на произвол судьбы. С одной стороны, повышение пенсионного возраста — неожиданно и непонятно, с другой стороны, это непопулярное решение президенту России Владимиру Путину приходится принимать и поддерживать правительство, чтобы жизнь пенсионеров стала лучше», — считает руководитель театра.

Целиком и полностью поддерживаю повышение пенсионного возраста, но делать это надо очень медленно, растолковывая народу, постепенно внедряя новшества. Пенсионная реформа будет потихоньку идти, и через 10−15 лет все поймут, что это был правильный шаг. На сегодняшний день нужно создать все условия тем людям, которым продлили возраст выхода на пенсию, и медицинские, и социальные, чтобы они дорабатывали до пенсионного возраста, помогать им, потому что уровень жизни в России, к сожалению, не настолько высок, как в европейских странах.

«Меры властей по повышению пенсионного возраста вынужденные, но необходимые, при этом надо идти ну уступки, учитываю менталитет населения страны. Послушав президента России Владимира Путина, я проникся ответственностью, уважением к главе государства. Радует, что такой человек стоит у власти, это большое дело», — высказал свое мнение Церемпилов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»