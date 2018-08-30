Ростов-на-Дону, 30 августа, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В Ростовскую область пришла африканская чума свиней (АЧС). Очаг заболевания животных расположен в Константиновском районе. Как проинформировали ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, вирус обнаружен в станице Николаевской у павшего в одном из местных личных подсобных хозяйств хряка и у павшей свиньи, найденной на несанкционированной свалке неподалёку от станицы.

Чума свиней. Иллюстрация из учебного пособия

Предварительная причина вспышки АЧС — несоблюдение правил содержания животных. Поголовье в хозяйстве от администрации было скрыто, никаких ветеринарных обследований на территории ЛПХ не проводилось.

В связи с обнаружением заболевания в Константиновском районе состоялось экстренное совещание специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. По итогам заседания будут утверждены меры по недопущению эпидемии АЧС.

ИА REGNUM напоминает, что один из последних случаев АЧС в Ростовской области произошёл в январе 2017 года. Режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением нового очага был введён в Целинском районе. Тогда в населённом пункте Журавлёвка на территории подворья был зафиксирован падеж 19 свиней.