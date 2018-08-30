Симферополь, 30 августа, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Город Армянск, расположенный на севере Крыма, попал в федеральную информационную повестку августа в связи с появлением на домах и деревьях странного налёта, в котором подозревают выброс вредного, но пока неизвестного вещества. У жителей после появления маслянистого налёта — аллергия в разной форме, а на домах за ночь появилась ржавчина. ИА REGNUM попыталось разобраться, что же происходит на градообразующем предприятии, производящем диоксид титана, и выяснило, что в 2017 году на заводе возникали случаи утечки вредных веществ. В результате двух ЧП «произошла утечка едкого натра» и «пропуск технологического газа из печи».

Цитата из х∕ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Утечка

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В городе работает Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции», который включает в себя площадку по производству двуокиси титана и площадку по производству серной кислоты. Объекты относятся к первому классу опасности, то есть к объектам чрезвычайно высокой опасности.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Титановые инвестиции» создано в Москве 17 июня 2014 года. Его уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — производство красителей и пигментов, генеральный директор — Александр Емелин. Он является совладельцем и владельцем двух компаний — ООО «Крымско-Донская торговая компания», созданного в Симферополе 16 мая 2014 года и специализирующегося на оптовой торговле металлами и металлическими рудами, а также созданной 2 ноября 2017 года в Москве компании «Титанктив». Специализация последней, где Емелину принадлежит 100%, — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Учредителем ООО «Титановые инвестиции», чей филиал работает в Армянске, является кипрское ООО «Летан инвестментс лимитед». Из открытых источников известно, что эта же компания является учредителем холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF International GmbH.

В 2017—2018 годах к Армянскому филиалу компании у межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и городу Севастополю возникло как минимум две существенные претензии по результатам проверок. Компания пыталась обжаловать административные наказания, и через материалы дела выяснилось, что 14 декабря 2017 года на сырьевом складе филиала «прокорродировал трубопровод» и «произошла утечка едкого натра», а 25 июля 2017 года на площадке производства серной кислоты произошел «пропуск технологического газа из печи».

По информации из открытых источников, едкий натр, иначе называемый гидроксидом натрия или едкой щёлочью, — едкое, коррозионноактивное вещество и при попадании на кожу, слизистые оболочки и в глаза образуются серьезные химические ожоги.

«Данная утечка опасного вещества не поставлена на учет как инцидент, произошедший на опасном производственном объекте, не произведено расследование инцидента в соответствии с положением об инцидентах на опасных производственных объектах ООО «Титановые инвестиции», — отмечалось в материалах дела с уточнением, что также компания не обеспечила полноту и достоверность сведений при регистрации опасных производственных объектов в госреестре, а именно тех устройств, «в которых используются опасные токсичные вещества, находящиеся в одном цеху».

В конце января 2018 года филиалу назначили административное наказание — 210 тыс. рублей, также ведомство указало, что «не проводится анализ причины возникновения инцидента на опасных производственных объектах I класса опасности ООО «Титановые инвестиции», не приняты меры по профилактике подобных инцидентов».

Компания попыталась обжаловать решение в части размера штрафа, не оспаривая нарушения, и 18 апреля 2018 года суд уменьшил штраф до 100 тыс. рублей.

«Суд, учитывая характер совершенного правонарушения и отсутствие негативных последствий, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, а также наличие смягчающих обстоятельств, а именно: общество привлекается первый раз, с выявленным нарушением согласно, предпринимаются меры по устранению требований законодательства в области промышленной безопасности, полагает, что применение в данном случае административного штрафа к обществу, пусть даже в минимальном размере (210 000 руб.), является чрезмерно суровым, не отвечающим тяжести совершенного правонарушения и степени его вины, а также требованиям справедливости и соразмерности», — гласило решение суда, которое не обжаловалось и вступило в силу.

Одновременно с этим ООО обжаловало и другое решение межрегионального управления Ростехнадзора, вынесенное по результатам неустранения нарушений, выявленных в марте и июле 2017 года. В иске компания также не оспаривала их, а лишь просила снизить штраф — с 400 тыс. до 200 тыс. рублей, что суд и сделал в конце апреля 2018 года.

В начале января 2018 года ведомство проверило, как устранялись замечания, и установило, что с этим у компании не всё гладко: без продления сроков безопасной эксплуатации осуществляется использование здания отделения производства контактной серной кислоты №2, здания участка приготовления солей, здания цехов двуокиси титана №1, №2, здания химводоподготовки котельного цеха, здания приготовления сернокислого алюминия.

Представитель компании в судебном заседании в середине марта 2018 года пояснила, что предприятием заключены договоры на разработку проектно-сметной документации на ликвидацию части площадки производства серной кислоты, организацию экспертизы промышленной безопасности проектной документации, а также подписан договор на проведение экспертизы промышленной безопасности здания цеха производства двуокиси титана №1 и площадки производства двуокиси титана. Она также отметила, что «общество находится в тяжёлом финансовом положении, и что в отношении общества введена процедура наблюдения», в связи с чем и просила уменьшить размер назначенного штрафа. Суд пошёл навстречу заявителю.

В начале августа 2018 года было обнародовано ещё одно решение Арбитражного суда Республики Крым от 24 июля 2018 года, истцом в нём также выступал Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции», а ответчиком было Управление Росприроднадзора по Республике Крым и Севастополю.

Заявитель требовал признать недействительным решение о доначислении и довнесении в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду. Требование о доплате было получено компанией ещё 7 декабря 2017 года, а задолженность составила 736 853 740,66 рубля.

В этот раз суд отказался отменить решение, и компании придётся оплатить негативное воздействие, если вердикт не будет обжалован.

На заседаниях также выяснилось, что в декларации за 2016 год сумма платы исчислена без учета коэффициента к ставке платы 5 за отходы, размещенные сверх лимита и с использованием стимулирующего коэффициента 0,3, так как «нормативы образования отходов и лимитов на их размещение на предприятии отсутствуют», что и привело к занижению начисленной суммы.

В конце августа 2018 года в соцсетях появились сообщения от жителей Армянска о том, что «за сутки металлические предметы покрылись ржавчиной», а «у людей в горле першит, появилась слабость, а кожа покрывается сыпью». Источник подобного ЧП официально пока не выявлен.