Омск, 30 августа, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Для трёх омских поликлиник — БУЗОО № 4, БУЗОО № 10 и МСЧ № 4 — планируют приобрести три современных аппарата для высокоскоростной мультиспиральной компьютерной томографии.

tpsdave Томограф

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 августа, в правительстве Омской области, врио губернатора Александр Бурков попросил президента РФ Владимира Путина поддержать омское здравоохранение и «заручился поддержкой сразу по нескольким вопросам». Глава региона рассказал, что одна из проблем — это нехватка высокоточного диагностического оборудования на уровне поликлинического звена. Чтобы получить необходимое обследование, омичи вынуждены ждать месяцами.

Указанные поликлиники обслуживают более 150 тыс. человек. На приобретение высокоточных аппаратов потребуется 200 млн рублей из федерального бюджета.

Уточняется, что мультиспиральный компьютерный томограф такого высокого класса в 2012 году появился в МСЧ №4. Однако высокая загруженность этого востребованного аппарата неоднократно приводила к частым поломкам и дорогостоящим ремонтам.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Омск 28 августа. Он прогулялся по историческому центру города, пообщался с омичами. Кроме того, Путин провёл в областном центре совещание по социально-экономическим вопросам и встречу с врио главы региона Александром Бурковым.