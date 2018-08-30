Ростов-на-Дону, 30 августа, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор уроженцу Узбекистана, обвиняемому в призыве к терроризму. Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь суда Алена Катькало, 32-летний Камоллидин Г. поплатился свободой на четыре года.

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Суд установил, что подозреваемый, проживающий в Адыгее, совершил преступление в Краснодаре. 15 июня 2017 года на своей странице в социальной сети он разместил запрещённый видеофайл. Таким образом мужчина не только оправдывал терроризм, но и пропагандировал его, а также публично призывал к осуществлению террористической деятельности. С видеороликом и комментарием интернет-пользователя ознакомились другие пользователи соцсети.

Уточняется, что в суде дело слушалось в общем порядке.

Суд признал уроженца Узбекистана виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и приговорил к четырём годам тюрьмы. Отбывать наказание Камоллидин Г. будет в исправительной колонии общего режима.

ИА REGNUM напоминает, в августе 2018 года в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего заключенного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по региону. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета»).

Как полагают следователи, с января 2016 года по ноябрь 2017 года подозреваемый разместил на своей странице в соцсети видеоматериалы экстремистского содержания.

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