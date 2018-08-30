Санкт-Петербург, 30 августа, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Президентская библиотека в связи со 100-летней годовщиной покушения на главу Совнаркома и партии большевиков Владимира Ленина рассекретила материалы следствия по этому делу. Из них стало ясно, что после выстрелов Фанни Каплан в Ленина среди очевидцев возникла паника и террористка имела возможность скрыться в толпе. Но ее заметили дети и указали на нее сопровождавшим вождя людям.

Президентская библиотека Инсценировка покушения на Ленина. Фото Якова Юровского

Покушение на главу Советского правительства произошло в Москве, на заводе Михельсона, 30 августа 1918 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе библиотеки, уголовное дело по этому покушению насчитывает 105 листов, которые охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года.

Как установлено, несмотря на то, что утром 30 августа 1918 года в Петрограде был застрелен председатель Петроградской ЧК Моисей Урицкий, запланированные выступления членов Совнаркома на заводских митингах в Москве отменять не стали. Ленин отправился на завод Михельсона и выступил перед рабочими на тему «Диктатура буржуазии и диктатура пролетариата».

После митинга он вышел во двор, продолжая общение с рабочими. В этот момент и произошло покушение.

«Я услышал три резких сухих звука, которые я принял не за револьверные выстрелы, а за обыкновенные моторные звуки. Вслед за этими звуками я увидел толпу народа, до этого спокойно стоящую у автомобиля, разбегавшуюся в разные стороны, и увидел позади кареты-автомобиля тов. Ленина, неподвижно лежащего лицом к земле»,— сообщил следствию помощник военного комиссара 5-й Московской пехотной дивизии Стефан Батулин, который находился в 15−20 шагах от места событий.

Участвовавший в расследовании большевик Виктор Кингисепп отмечает, что «Каплан была задержана только благодаря пролетарским детям, не растерявшимся, подобно взрослым, и побежавшим вслед стрелявшей с криком: «Она стреляла в Ленина!».

Тот же Батулин сообщил, что произошло дальше:

«Около дерева я увидел с портфелем и зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила моё внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: А зачем вам это нужно? Тогда я обыскав её карманы и взяв её портфель и зонтик предложил ей идти за мной».

Браунинг, из которого были совершены выстрелы, Каплан к моменту задержания успела выбросить. Чтобы оградить задержанную от возможного самосуда толпы, к ней приставили вооружённых милиционеров и красноармейцев и отправили подозреваемую под охраной в Комиссариат Замоскворецкого района. На первом же допросе задержанная назвала свое имя и призналась в покушении на Ленина.

Любопытным является тот факт, что 2 сентября на территории завода Михельсона в интересах следствия была воссоздана картина покушения.

«В деле, которое представлено на портале Президентской библиотеки, содержится серия снимков под названием «Инсценировка» В. Э. Кингисеппа и Я. М. Юровского (того самого, который руководил расстрелом императора Николая II и его семьи). Фотографии делал Юровский, каждая сопровождается пояснительным текстом, написанным лично Кингисеппом», — отметили в пресс-службе библиотеки.

3 сентября без проведения суда Каплан была расстреляна на территории Кремля, а ее тело сожжено в железной бочке. 5 сентября 1918 года вышло постановление Совнаркома РСФСР, объявившее начало «красного террора».