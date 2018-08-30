Екатеринбург, 30 августа, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 30 августа снова открыли движение по Макаровскому мосту. Оно было закрыто с 19 августа.

Эрлинг Макаровский мост. Екатеринбург

Напомним, уже второй год на одной из важных транспортных артерий Екатеринбурга идёт реконструкция. Проблема явно дала о себе знать в 2015 году. Из-за износа конструкций движение по мосту пришлось ограничить двумя встречными полосами.

В ближайшее время предстоит построить параллельный мост. Тем самым потоки транспорта будут разделены. Первый этап реконструкции закончат в 2019 году.