Пермь, 30 августа, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Новый состав совета директоров ПАО «Протон-ПМ» был избран на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 24 августа, сообщает пресс-служба предприятия.

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Повестка дня состояла из двух вопросов: о досрочном прекращении полномочий совета директоров и об избрании членов совета директоров общества. В новый состав управляющего органа предприятия вошли семь человек:

Игорь Арбузов — генеральный директор АО «НПО Энергомаш»; Наталья Егоренкова — заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике АО «НПО Энергомаш»; Иван Краснов — заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «НПО Энергомаш»; Дмитрий Лядов — заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам АО «НПО Энергомаш»; Ольга Федонюк — заместитель генерального директора по организационному развитию АО «НПО Энергомаш»; Дмитрий Щенятский — исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»; Андрей Мазурин — исполнительный директор по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Госкорпорации «Роскосмос».

Пермское предприятие «Протон-ПМ» является ведущим производителем двигателя РД-276. Основными акционерами общества являются госкорпорация «Роскосмос», АО «ГКНПЦУ им. Хруничева и АО «ОРКК», доля которых составляет 99,6%. Балансовая стоимость недвижимого имущества ПАО на 30 июня 2018 года составляла 4,7 млрд рублей. Размер уставного капитала по итогам 2 квартала — 8 млрд рублей.

Ранее в августе был избран новый состав совета директоров в другом российском предприятии РКК «Энергия».

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