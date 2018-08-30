Санкт-Петербург, 30 августа, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» может купить защитника французского клуба «Нант» Лукаса Лиму. Об этом сообщает Ouest-France.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По информации издания, сумма сделки по трансферу игрока может составить €5 млн. При этом «Нант» принял предложение «Зенита».

Отметим, бразильский защитник перешёл в «Нант» летом 2016 года из португальского клуба «Арока» за €1 млн. В прошлом сезоне он провёл 36 матчей и забил три гола.

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