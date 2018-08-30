Калининград, 30 августа, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Пока вирус африканской чумы свиней продолжает быстро распространяться по Калининградской области, одним из приоритетов региональных властей становится недопущение распространения вируса на территории национального парка «Куршская коса». Администрация парка уже провела совещание о действиях для предотвращения распространения инфекции. Тем временем губернатор Калининградской области Антон Алиханов 29 августа во время визита в Краснознаменский округ и вовсе выдвинул идею о необходимости уничтожения всей популяции кабанов на Куршской косе. Это, по его словам, предотвратит гипотетическую возможность вспышки АЧС в заповеднике.

Вильгельм Лоренц. Кабаны, рыскающие на краю леса (фрагмент)

«У нас было совещание на эту тему, я надеюсь, что вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий Минприроды и Минсельхоз, решение такое примет. Наше мнение — нужно уничтожать кабана полностью. Если будет заражена хоть одна особь, то вся популяция будет заражены. Это значит, что другие животные — олени, косули, лоси, лисы — автоматически являются разносчиками. Этих животных мы из природы уже изъять не сможем. Поэтому нужно до, не дай Бог, вспышки эту проблему полностью решить и исключить возможность появления АЧС на территории Куршской косы», — сказал Алиханов (цитата портала klops.ru).

ИА REGNUM сегодня, 30 августа, напоминает, как эту же меру опробовали в соседней с Калининградской областью Литве, которая борется с эпидемией АЧС уже пять лет, и насколько эффективной она оказалась.

Уменьшение популяции кабанов — самая очевидная мера по борьбе с АЧС. Только на эти нужды Литва, как и Польша, получала солидную помощь от Еврокомиссии, которая без лишней бюрократии признала проблему угрозой свиноводству всего Евросоюза. Только в 2017 году ЕК выделила на борьбу с АЧС Литве и Польше 11 млн евро. Но деньги выделялись и до этого. Например, с октября 2015 года до апреля 2016 года в Литве решили снизить популяцию кабанов в два раза. И за отстрел охотникам платили вполне приличные деньги.

Считалось, что в Литве на тот момент популяция кабанов составляет порядка 21 тыс. особей. Однако негосударственные специалисты говорили о цифрах в два раза выше, а аргументировали конкретными расчётами естественного прироста. В итоге до июня 2016 года охотники отстрелили аж 16 099 животных: 9770 кабанов-самцов и 6329 кабанов-самок. Цель в те годы провозглашалась — 0,5 кабана на один квадратный километр территории страны.

Государство щедро платило охотникам за отстрел животных. В разные периоды цены были разными (и в первую очередь варьировались от помощи ЕС), но больше всего платили за отстрел самок. В один из периодов — по 300 евро за убитую самку в возрасте не менее 24 месяцев. Моложе — от 50 евро и выше, но в среднем — по 100 евро за животное. За найденный труп кабана (верный признак, что животное сдохло из-за АЧС) в разные годы по 20−30 евро. Так, только с октября 2015 года по апрель 2016 охотники заработали 165 тыс. евро.

Пик выплат, когда за двухлетнюю самку платили по 300 евро, пришёлся как раз на охотничий сезон конца 2017 года — с 1 октября по 18 декабря. Никакого эффекта увеличение не дало. Государственная продуктово-ветеринарная служба Литвы, специалисты которой и курируют борьбу с АЧС, лишь констатировала: отстрелено столько же животных, как и обычно. А статистика вспышек АЧС по Литве к тому моменту уже переросла в четырёхзначные числа — очаги обнаружены в 1242 местах в дикой фауне, а заражёнными считались 31 самоуправление страны — больше половины государства.

Вспышки вируса продолжались и в этом, 2018 году. Как в дикой фауне, так и в домашних хозяйствах и на крупных фермах. Уничтожены — десятки тысяч свиней. Последние данные литовской продуктово-ветеринарной службы от 24 августа: за этот год 1174 очага в дикой фауне: 2690 трупов кабанов от АЧС найдено, в 271 отстрелянном во время охоты обнаружен вирус. В домашних хозяйствах и на фермах — 47 вспышек вируса за год. И это при строжайших требованиях по биологической защите, за несоблюдение которой серьёзно штрафуют.

Иными словами, активный отстрел кабанов в Литве, даже при щедром поощрении охотников, видимого эффекта не дал — Литва продолжает проигрывать в борьбе с эпидемией АЧС.