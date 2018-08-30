Санкт-Петербург, 30 августа, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Правительство Петербурга установило максимальный лимит стоимости размещения транспортных средств на принадлежащих городу платных парковках на 2019 год, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Платная парковка

Как решили в Смольном, за час стоянки легкового автомобиля его хозяин должен будет заплатить не более 118,25 руб. Мотоциклистам платная парковка обойдется в 35,48 руб. за час. Владельцы других транспортных средств — грузовиков, автобусов, прицепов и т. д. — будут платить до 177,42 руб. за один час стоянки.

Напомним, в ближайшие годы зона платной парковки в Петербурге расширится в 25 раз. Сегодня в пилотной зоне платной парковки — 1832 места. Планируется создать 62 тысячи платных парковочных мест в центральной части города.