Аккра, 30 августа, 2018, 08:00 — ИА Регнум. 30 августа канцлер Германии Ангела Меркель прибудет с визитом в Гану, передает телеканал N-TV.

Kremlin.ru Ангела Меркель

В повестке дня Меркель значатся несколько деловых встреч и беседа с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо в Аккре. Они обсудят вопрос развития экономических отношений, стабильности в регионе и проблему миграции.

С точки зрения властей ФРГ, Гана играет важную роль в обеспечении стабильности на континенте, а также является одним из ключевых торговых партнеров Берлина в субсахарском регионе, будучи второй по величине экономикой в Западной Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, Ангела Меркель находится в трехдневной поездке по странам Африки. Она уже посетила Сенегал, после Ганы ее ждут в Нигерии.