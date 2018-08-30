Ульяновск, 30 августа, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — шаг правильный, отношусь к этой мере спокойно, с пониманием, потому что около 70% граждан, которые достигли пенсионного возраста, продолжают работать, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Елена Сибагатулина.

Милостыня

«Нет смысла платить и зарплату, и пенсию, это неправильно. Лучше прибавить пенсию, и тогда, если человек получил пенсию, то пусть выходит на заслуженный отдых. Либо, если он хочет работать, пусть продолжает трудиться. Сейчас люди выходят не потому что они уже старые, а потому что для них пенсия — это доплата к заработной плате», — считает эксперт.

Многих смущал срок выхода на пенсию женщин в 63 года, предлагаемый правительством РФ. Но президент РФ Владимир Путин очень мудро и правильно сделал, что предложил снизить пенсионный возраст до 60 лет, это наиболее правдоподобно.

«При этом как работодатель хочу отметить, что первое время работодателям будет тяжело работать, пока работники не привыкнут, что выход на пенсию продлен на пять лет. Но в целом, если стране необходимо повысить пенсионный возраст, значит это нужно сделать. Все страны СНГ давно уже это сделали. Пенсионеры в России живут бедно, хочется, чтобы они жили получше», — высказала свое мнение Сибагатулина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»