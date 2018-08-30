Омск, 30 августа, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, находясь 28 августа в Омске, поддержал идею выноса аэропорта за черту города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Подробности местные массмедиа сообщили сегодня, 30 августа. Врио губернатора Омской области Александр Бурков встретил Путина в аэропорту. В лимузине президент сказал главе региона: «Подождите, у вас же аэропорт в центре…» Бурков ответил утвердительно.

«А вы не рассматривали с мэром развитие города на этом участке? Участок же большой», — спросил Путин.

«Так это рассматривается ещё со времен Советского Союза, и, более того, у нас на 82% был построен аэропорт «Фёдоровка» в неполных 30 километрах от города», — подчеркнул Бурков.

В итоге президент счёл это интересным и спросил, почему нет движения в этом направлении. Как передаёт «БК55», также присутствовавший в лимузине полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло изложил отрицательное мнение на этот счёт вице-премьера Виталия Мутко.

Омские коллеги уточняют, что пока идея выноса аэропорта за черту Омска — это лишь устное соображение президента. Будет ли реализована эта идея, пока неизвестно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, а настоящее время омский аэропорт находится в черте города. Траектория взлёта и посадки воздушных судов проходит над жилыми домами.

В 1983 году в Омской области началось строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка». Однако этот проект реализовать не удалось, и в настоящее время «Омск-Фёдоровка» — это комплекс незавершенных зданий и сооружений.

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31 июля — 1 августа в Омске побывал заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Он обсудил с местными властями перспективы развития аэропортового комплекса Омска. Тогда он заявил, что у него «нет ощущения, что есть острая необходимость в переносе аэропорта».