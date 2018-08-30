Монако, 30 августа, 2018, 07:41 — ИА Регнум. По итогам ответных матчей раунда плей-офф, прошедших 29 августа, определились все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов.

Футбольный стадион

Последними квалификацию прошли сербская «Црвена Звезда», португальская «Бенфика» и голландский ПСВ.

Жеребьёвка группового этапа состоится в Монако 30 августа. На данный момент сформирован состав корзин для жеребьёвки.

В первую корзину вошли «Реал», «Атлетико», «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), ПСЖ (Франция), «Локомотив» (Россия).

Вторая корзина — «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (Англия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Бенфика», «Порту» (Португалия), «Наполи», «Рома» (Италия), «Шахтёр» (Украина).

Третья корзина — «Ливерпуль» (Англия), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Лион», «Монако» (Франция), «Аякс», ПСВ (Нидерланды), «Шальке» (Германия),

Четвёртая корзина — «Интер» (Италия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), АЕК (Греция), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория» (Чехия).

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