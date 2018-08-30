Якутск, 30 августа, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Все школы Якутии уже готовы к учебному году и откроются вовремя. Об этом заявил врио главы республики Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управления пресс-службы и информации главы государства.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

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«Сейчас, конечно же, проблема у нас одна: детей у нас в регионе с каждым годом больше. В том же Якутске, я пять лет руководил городом Якутск, было 32 тысячи школьников, а сейчас их уже 42 тысячи — за пять лет 10 тысяч. У нас, к сожалению, в Якутске даже по 43 ребенка в классе сидят, достаточно большая уплотнённость», — отметил также Николаев.

Говоря о планах по созданию новых мест для школьников, руководитель республики ответил, что этот вопрос решается, и в Якутске достаточно много зданий, которые могли бы быть использованы под образовательные учреждения, но необходимо найти на это деньги.

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«Например, здания негосударственных образовательных учреждений, которые сейчас закончили свою деятельность, не прошли аккредитацию, но абсолютно для школ готовы и могут в принципе при минимальной реконструкции уже к концу этого года начать детей принимать. Там у нас ещё около тысячи мест может быть открыто. Три таких здания есть. Но, к сожалению, дефицит бюджета у нас в республике в этом году достаточно большой», — пояснил Айсен Николаев.

На вопрос Владимира Путина о стоимости этих мероприятий он ответил: «Порядка 600 млн рублей. Владимир Владимирович, на самом деле проблема очень острая. Потому что, ещё раз говорю, это же хорошо — детей у нас больше и больше».

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«Давайте посмотрим. Думаю, что правительство будет предлагать на условиях какого-то софинансирования. Я поручение правительству дам», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых школах Якутска проблема нехватки помещений для обучения детей стоит настолько остро, что приходится отказываться даже от столовых, учительских, раздевалок и библиотек.

«Больше 40 тысяч детей учатся в стесненных условиях в городе, где нет и пятидесяти школ», — заявлял представитель родительского комитета Якутска.