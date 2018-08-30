Киев, 30 августа, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Российские инвестиции за первые шесть месяцев 2018 года составили более трети от общей суммы иностранных инвестиций в украинскую экономику. Об этом говорят опубликованные данные государственной службы статистики Украины.

Stevepb Инвестиции

Согласно информации, предоставленной ведомством, Россия за первое полугодие текущего года «вложила» в Украину больше, чем какое-либо другое государство ($436 млн или 36% от общей суммы инвестиций). На втором месте по сумме инвестированных в украинскую экономику средств находится Кипр ($219 млн), замыкают тройку лидеров Нидерланды ($207 млн).

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Киеве были подписаны украинско-американские соглашения, по которым США потратят на «устойчивое экономическое развитие» Украины $78 млн.

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