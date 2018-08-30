Москва, 30 августа, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Российские автолюбители смогут воочию увидеть седан и лимузин проекта «Кортеж», автомобили Aurus будут показаны широкой публике на Московском международном автосалоне (ММАС) — 2018 31 августа 2018 года. Об этом 30 августа сообщил портал Nation News.

The Presidential Press and Information Office Лимузин проекта «Кортеж»

Ранее 29 августа 2018 года в рамках мотор-шоу прошла премьера люксовых машин, но их смогли увидеть только журналисты. 31 августа 2018 года оценить автомобили, разработанные институтом НАМИ, смогут все желающие.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что на ММАС — 2018 показали гражданские версии автомобилей Aurus Senat и Aurus Senat Limousine. Презентация прошла в павильоне №3 зала 12 выставочного центра «Крокус-Экспо».