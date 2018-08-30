Москва, 30 августа, 2018, 07:14 — ИА Регнум. На бирже 29 августа рубль снова продолжил терять свои позиции к доллару и евро. Телевизионное обращение президента России Владимира Путина оказалось ожидаемым, в том, что пенсионный возраст будет повышен, вряд ли кто-то из участников рынка сомневался. Правда, благодаря вмешательству президента пенсионная реформа произойдет на несколько более мягких условиях, чем предлагало правительство, но все равно на валютном рынке эта новость никак не отразилась, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

29 августа к вечеру рост пары USD/RUB составил 0,77% до 68,308 руб., а пара EUR/RUB подросла в этот раз чуть меньше, на 0,61% до 79,823 руб. Доллар обновил годовой максимум, превысив важный психологический уровень в 68 руб. В Лондоне на ICE стоимость барреля нефти марки Brent к вечеру 29 августа подросла на 0,4% до $76,59 за баррель на новостях о большем, чем ждал рынок, сокращении коммерческих запасов нефти в США.

Тем временем индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру 29 августа упал, но не слишком сильно, на 0,09%. Итоги прошедшего на Мосбирже 29 августа аукциона по размещению нового выпуска ОФЗ-ПД не впечатлили инвесторов, так как Минфину удалось разместить только 88% предложенного выпуска на сумму в 13,2 млрд руб., причем под более высокую доходность (8,25% годовых), чем на прошлом аукционе.

Сегодня, 30 августа, рубль может немного отыграть двухдневные потери. С учетом всех факторов, влияющих на валютный рынок, сегодня доллар будет торговаться в диапазоне 68−69 рублей, а курс евро стремится к отметке 80 рублей.

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