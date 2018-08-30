Благовещенск, 30 августа, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Обманутые дольщицы Амурской области вновь вышли на голодовку. Женщины считают, что власти и не пытаются им помочь, а своими обещаниями лишь «затыкают» им рты перед выборами и убирают неприглядную картину — голодающих женщин — с главной площади областной столицы, где все увешано баннерами, на которых врио губернатора Василий Орлов обещает процветание амурчанам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено Викторией Глебовой Дольщицы в Приамурье возобновили голодовку

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Как рассказала одна из обманутых дольщиц Виктория Глебова женщины прекратили голодовку 23 августа, поскольку власти региона пообещали им помощь.

«Нам пообещали, что застройщкам будет предоставляться земельный участок без конкурса, а в обмен дольщикам будет выделено 10% квартир. Во вторник, 28 августа, была назначена встреча в правительстве области для подписания договора. Однако во вторник нам сказали, что встреча переносится на пятницу. Мы не знаем — не перенесут ли её опять. Но дело не только в этом. Дело в том, что порядок, который предлагают нам, он не рабочий! Там предусмотрено, что раз в квартал минстрой Амурской области запрашивает у администрации земельный участок под застройку. И, если получает ответ, что участка нет, ждет еще один квартал, а потом ещё, а потом — ещё. И так может все тянуться годами. Не прописаны четкие сроки представления жилья. По одной из голодающих дольщиц вообще нет никакого решения, хотя нам говорили, что помогут всем. Но Елене Богдановой никакой помощи не обещают даже. А она пенсионерка, у нее диабет. Её даже в программу передачи 10% жилья не ставят. Еще по одной дольщице, Олесе Веселовой, вопрос решили только частично, но, учитывая, что предложения властей, повторю, нерабочие, то, получается, не помогли никому!» — рассказала Виктория Глебова.

Женщины официально уведомили мэрию о возобновлении голодовки. Но на площадь их не пускают — там поставили некие ограждения, которые немедленно принялись красить рабочие. Ранее протестующих выгоняли с площади под предлогом общественного мероприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, некоторое время назад жители Амурской области стали жертвами строительной компании «Городок», в учредителях которой находились видные единороссы — депутаты, теперь уже бывшие, гордумы Благовещенска. В качестве «помощи» власти приняли программу, по которой дольщикам помогли вернуть долги по ипотеке в банки. Но недострои при этом так и остались недостроями, а люди так и остались без жилья. На достройку домов нужно порядка 100 млн рублей. При этом на федеральные средства, выделенные как раз на решение социальных проблем, Амурская область будет создавать шикарную набережную, будет строить еще какие-то объекты, но недострои так и будут стоять.

Накануне выборов в Благовещенске протестуют не только обманутые дольщики — на свой митинг вышли и обманутые вкладчики АТБ. Люди плачут, говорят, что потеряли все, что копили долгие годы и требуют, чтобы власть вмешалась, а суды защищали народ, а не мошенников. Ни один из представителей власти Амурской области к митингующим не вышел.