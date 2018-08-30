Кемерово, 30 августа, 2018, 07:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области полностью обновлён состав избирательных комиссий на двух участках в Новокузнецке и Междуреченске, где на выборах президента в марте 2018 года были зафиксированы вбросы бюллетеней, заявил журналистам председатель регионального избиркома Пётр Батырев.

Kemerovo.izbirkom.ru Избирком Кузбасса

Отметим, что видео с участков №509 в Междуреченске и №766 в Новокузнецке были размещены в интернете. На них видно, как женщины бросают листы в урны для голосования. Позже голоса избирателей на этих участках были признаны недействительными.

Кроме того, накануне, 29 августа, в городе Кемерово член центральной избирательной комиссии России Евгений Колюшин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса Сергеем Цивилёвым. Колюшин и Цивилёв обсудили итоги прошедшей избирательной кампании по выборам президента России и подготовку к предстоящим выборам 9 сентября.

Днём ранее, 28 августа, Евгений Колюшин, Пётр Батырев, а также члены и работники аппарата избирательной комиссии Кемеровской области посетили Междуреченск. В ходе поездки обсуждалось проведение предстоящих выборов, соблюдение избирательных прав граждан, открытость выборов, а также ответственность избирательных комиссий.

«С председателями участковых избирательных комиссий проведено подробное теоретическое и практическое обучение: из председателей УИК была создана участковая избирательная комиссия в составе десяти человек, подробно рассмотрена работа комиссии в день голосования», — рассказали ИА REGNUM в кемеровском областном избиркоме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Кемеровской области пройдут досрочные выборы губернатора региона. Они назначены после отставки Амана Тулеева, который покинул свой пост спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, большинство из которых дети.