Нижний Новгород, 30 августа, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Компания, специализирующаяся на аренде и лизинге сухопутных транспортных средств, через суд требует обязать правительство Нижегородской области частично изменить в генплане Нижнего Новгорода зону набережных по Нижне-Волжской набережной, расположенную в 380 м северо-западнее дома №3 по Георгиевскому съезду, на зону «многофункциональной общественной застройки местного значения». Также истец — ООО «Магнум Трейд» — требует признать незаконным правительственное постановление, которым в этом предложении было ранее отказано. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Нижегородской области, но до конца августа 2018 года он оставлен без движения в связи с недочётами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Adm.nnov.ru Нижне-Волжская набережная

Напомним, генеральный план Нижнего Новгорода был утверждён постановлением городской думы 17 марта 2010 года.

В 2017 году компания-истец инициировала проведение публичных слушаний, для того чтобы построить на запрошенном участке ресторанный комплекс. По сведениям нижегородских СМИ, инвестор также подготовил проект берегоукрепления и согласовал его с бассейновым водным управлением.

28 апреля 2018 года правительство области с учетом протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки региона от 6 марта 2018 года отклонило предложение о внесении изменений в генеральный план Нижнего Новгорода «в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных) по Нижне-Волжской набережной, 380 м северо-западнее дома № 3 по Георгиевскому съезду в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения — городских районов и планировочных частей)». Постановление было подписано врио губернатора Глебом Никитиным.

30 июля 2018 года ООО «Магнум Трейд» обратилось с иском в суд, требуя признать данное постановление незаконным и обязать областное правительство принять поправки, тем самым сократив зону набережных. Из-за недочетов — «заявителем не представлен текст оспариваемого постановления правительства Нижегородской области», иск оставлен без движения.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 15 февраля 2016 года в Нижнем Новгороде, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Гендиректор и владелец — Алексей Тян. Он также является владельцем двух нижегородских компаний — ООО «Промышленные вентиляторы и кондиционеры» и ООО «Искусство кофе».