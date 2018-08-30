Куньмин, Китай, 30 августа, 2018, 06:33 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, еще четверо пропали без вести в результате схода селевого потона на строящийся тоннель на юго-западе Китая, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

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Инцидент произошел на строительной площадке во время выполнения работ по строительству тоннеля близ города Пуэр в уезде Моцзян провинции Юньнань на юго-западе Поднебесной. На место происшествия были немедленно отправлены спасатели в количестве 100 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Строительством тоннеля занимается государственная корпорация China Railway Engineering Corp.

Напомним, что 2 августа в уезде Юэси Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань сошедший оползень, вызванный непрекращающимися ливнями, привел к блокировке железной дороги.

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