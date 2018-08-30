Улан-Удэ, 30 августа, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Лесной пожар в Заиграевском районе Бурятии, возникший 29 августа на землях Министерства обороны и обнаруженный в результате авиационного мониторинга, был локализован в этот же день в 21:00 по местному времени. Как сообщили ИА REGNUM 30 августа в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), площадь, пройденная огнём на землях лесного фонда, составила около 20 га.

U.S. Marine Corps Тушение пожара

Возгорание ликвидировали 66 человек с использованием 24 единиц лесопожарной техники. В тушении принимали участие силы и средства Улан-Удэнского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.

Пожар планируют потушить 30 августа до 14:00.

По данным РАЛХ, за прошедшие сутки в Бурятии потушили четыре лесных пожара на общей площади менее 2 га. Все они возникли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано более 350 лесных пожаров на общей площади более 24 тыс. га.