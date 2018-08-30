Южно-Сахалинск, 30 августа, 2018, 06:12 — ИА Регнум. В разгар лососевой путины дальневосточники безуспешно ищут доступную горбушу. Ищут жители Приморья, Хабаровского края, ищут даже жители рыбного Сахалина. Но вместо доступной свежей горбуши дальневосточников «кормят» новостями о поставках дальневосточной рыбы на запад страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Рыба на Сахалине только на рынках или с рук

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Алексей Лукашевич Рыба на Сахалине только на рынках или с рук

Обещанный Росрыболовством обвал цен на красную рыбу и икру провалился уже даже там, где никак не должен был — на Дальнем Востоке. В ДФО горбуши либо нет вообще, либо нет по доступной цене. На рыбном Сахалине, где вовсю идёт лососевая путина, доступного лосося также не обнаружилось.

Доступной и вообще какой бы то ни было охлажденной свежей горбуши в магазинах Южно-Сахалинска нет. Есть копченый лосось, дорогой. Но это, скорее всего, запасы прошлого года.

Алексей Лукашевич На стихийных рынках рыба есть

С рук свежую горбушу купить можно. Цены от 60 рублей до 130 за хвост. Есть и по 200 рублей. На рынках дешёвой горбуши нет и в помине. На популярном у местных жителей рынке «Восток» головы горбуши продают по 60 рублей за кг. Тушка горбуши стоит не менее 130 рублей.

Еще на одном рынке на прилавках с надписями «Ярмарка» рыбы нет — вообще никакой. Неподалеку, опять же с рук, без ветеринарных и каких-бы то ни было документов, можно купить горбушу за 140 рублей за кг.

Алексей Лукашевич Доступной горбуши на Сахалине не обнаружено

Есть кета по 200—250 за килограмм.

В группах Whatsapp торговля идет полным ходом. Есть кета по 350 рублей за хвост — прямо с моря, есть горбуша по 140—150 свежая, есть горбуша симужного посола по 650 рублей за кг, столько же стоит и копченая. Икра горбуши стоит не менее 2800 рублей за кг, икра кижуча по 2600 рублей за кг, икра кеты по 2800 рублей за кг. Это — на черном рынке. И, в принципе, не так уж и дорого, во всяком случае для икры. Но вряд ли Росрыболовство имело в виду обвал цен на черном рынке.

А вот для горбуши в сезон, в хорошую путину цена 130—150 рублей за килограмм — это очень дорого.

При этом, ещё раз подчеркнем, в магазинах свежей горбуши нет.

То есть купить свежую рыбу без риска отравиться, с документами, жители рыбного Сахалина не могут.

А жители, например, Москвы — могут.

Алексей Лукашевич Дешевле, чем по 130 рублей за кило, горбуши на стихийных рынках не найти

Дальневосточники с завистью читают новости о масштабных поставках дальневосточной рыбы в Москву. Как пишут, основными поставщиками столицы являются Камчатка, Сахалин, Приморье и Калининград.

«Доброфлот» везёт рыбу для народа! Красная путина летом 2018 года бьёт все рекорды! Небывалый улов отмечает в этом году весь рыбопромышленный комплекс Дальнего Востока. А жители страны с нетерпением ждут появления на прилавках магазинов свежей продукции по доступным ценам. Логистика в этом деле непростая, авто‑ и ж/д-перевозки требуют много времени и особые условия для переправки лосося в западную часть России. Компания «Доброфлот» решила проложить самый короткий путь — через северную транспортную артерию. Первый транспортный рефрижератор с ценным грузом прошел по Северному морскому пути», — сообщила «Комсомольская правда».

Это прекрасно, конечно, что жители Запада России имеют возможность покупать дальневосточного лосося по доступной цене.

Только дальневосточники в это время своей же рыбы лишены практически полностью. Ловить рыбу — нельзя, действуют запреты. Купить рыбу нельзя нигде, кроме черного рынка, а такой продукцией недолго и отравиться.

В Приморье в эфире одной из телепередач местные жители высказали недовольство по поводу бешеных цен на лосося и привели в пример Сахалин, где, по их словам, горбуша стоит 60 рублей за кг. Но, как мы уже убедились, на Сахалине таких цен нет.

На Камчатке горбуша на рынках стоит от 150 до 250 рублей за кг, а в магазинах — до 380 рублей за кг. Но на Камчатке можно набрать рыбы и бесплатно — если вы не очень брезгливы и не боитесь подхватить заразу, то можно побродить по многочисленным свалкам, куда вываливают тонны лосося — лососевые свалки в лесах, на дорогах и на берегах — просто бренд Камчатки в путину 2018 года.

«В 2009 году во время небывало щедрой путины себестоимость горбуши снизилась до 20 рублей, а людям её продавали по 300 рублей за кило», — привело слова руководителя Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгия Мартынова ИА Востокмедиа.

Как видим — проблеме не один год.

Между тем в дальневосточных региональных правительствах есть целые министерства, отвечающие и за торговлю, и за рыбную промышленность. За что получают зарплату чиновники этих ведомств — не очень понятно.

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Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина — 2018 на Дальнем Востоке превзошла самые смелые ожидания. Однако львиная доля улова пришлась только на один регион — Камчатку. На долю полуострова пришлось более 455 тыс тонн лосося из 470, выловленных в ДФО. С уловами, самыми большими за последние 110 лет, не справляются ни флот, ни перерабатывающие мощности. Тонны рыбы просто выбрасываются в леса, на поля, на дороги, валяются на берегах. Тем не менее, даже в виду исключительности ситуации, власти не разрешают простым людям, даже КМНС, свободный вылов рыбы. Жители Камчатки сообщают, что нищие пенсионеры собирают выброшенный лосось прямо со стихийных лососевых помоек. В то же время за попытку поймать рыбу на местных жителей заводят уголовные дела. С начала путины их возбуждено уже порядка 100. Росрыболовоство, в обязанности которого входит «контроль и надзор в области рыболовства и сохранение водных биологических ресурсов во внутренних водах РФ», бездействует и никаких мер не предпринимает.

Более того, на Сахалине природоохранная прокуратура уличила чиновников этого ведомства в многочисленных нарушения, особенно в сфере соблюдения прав КМНС. Например, чиновники ведомства бездействовали при рассмотрении заявок КМНС, нарушали сроки, итд.

Из-за бездействия чиновников Росрыбололвства в сахалинской Охе не утихают митинги протеста против произвола федерального ведомства. Люди требуют соблюдения своих прав, а также винят Росрыболовство в том, что ведомство учитывает только интересы крупных рыбопромышленников, а народ оставило без рыбы.

На Амуре, в Николаевском районе, у местных жителей те же претензии — порыбачить официально можно лишь в верховьях Амура, но рыба туда не доходит — всё перехватывают рыбопромышленники, которые работают на Амурском лимане. И местные жители жалуются, что им нечем кормить детей. При этом толку от работы этих рыбопромышленников люди не видят — в магазинах Хабаровского края свежей горбуши нет уже два года. А данные об уловах лососоя в Хабаровском крае на сайте Росрыболовства датированы 2015 годом.