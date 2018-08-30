Якутск, 30 августа, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Жители Амгинского района Якутии обратились в территориальную инспекцию охраны природы с просьбой разъяснить, что за насекомые в изобилии кишат на земле в их населённых пунктах. Людям разъяснили, что они просто оказались на пути миграции безобидных клопов-гребляков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

World Health Organization Клоп

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На видео и фото из Амгинского района видно, что клопы покрывают землю плотным ковром — поверхность её беспрестанно шевелится из-за огромного количества насекомых. В министерстве экологии, природопользования и охраны природы Якутии людей убеждают, что подобное уже случалось и повода для беспокойства нет — клопы-гребляки безобидны, но, тем не менее, отправлены на исследование в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в Якутске.

По словам ученых-энтомологов, раньше в Амгинском районе и центральной Якутии уже наблюдались случаи «кориксидных дождей», когда множество клопов-гребляков ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя.

«Как раз в это время у них сезон миграции, для людей не представляют опасности», — подчеркнули учёные.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в Барнауле — нашествие клопов произошло там в апреле 2016 года. Насекомые безобидны, заверяли тогда энтомологи горожан.