Вашингтон, 30 августа, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Советник президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Дон Макган уйдет со своего поста осенью 2018 года, заявил американский лидер в своем Twitter.

Gage Skidmore Дон Макган

«Советник Белого дома Дон Макган покинет свой пост осенью, сразу после одобрения (надеюсь) от судьи Брэтта Кавано в Верховном суде США. Я работал с Доном очень долго и очень ценю это», — заявил Трамп.

Ранее, 19 августа, Трамп в своем Twitter заявил, что дал разрешение юрисконсульту Белого дома Дону Магкану и другим работникам администрации сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.