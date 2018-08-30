Анкара, 30 августа, 2018, 04:48 — ИА Регнум. После госпитализации в Анталье из больницы выписаны 12 граждан России, ранее пострадавшие в ДТП, сообщает Генконсультво РФ в Турции.

ДТП

По их данным, в больнице остался лишь один житель России, которому предписано стационарное лечение. Остальные выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт из города Белек, столкнулся с грузовым автомобилем на дороге в Анталье.

В салоне в момент аварии находились 25 человек. В результате ДТП 13 граждан России были госпитализированы. У большинства из них зафиксированы незначительные ушибы и царапины.