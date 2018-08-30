Вашингтон, 30 августа, 2018, 04:27 — ИА Регнум. Министерство обороны США скрывает критические недостатки нового истребителя F-35 для того, чтобы уложиться в сроки к началу серийного производства самолета, заявляют эксперты организации «Проект государственного надзора» (POGO).

U.S. Department of Defense Истребители F-35

По словам экспертов, проанализировавших доклады Пентагона, многие критические конструктивные недостатки истребителя были переквалифицированы как менее серьезные.

Эти дефекты могут привести к потере самолета, в результате которой может погибнуть и экипаж истребителя. Эксперты отмечают, что в настоящее время у самолета обнаружено 111 критических недостатков первой категории и 855 — второй категории. Особо беспокоят экспертов проблемы с системой катапультирования и системой сброса бомб.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа истребитель F-35 совершил аварийную посадку на аэродроме Эглин в штате Флорида. При посадке у самолета сломалось переднее шасси, в результате чего истребитель завалился на нос. Пострадавших нет. Представитель авиабазы заявил, что по этому инциденту будет проходить служебное расследование.