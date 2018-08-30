Москва, 30 августа, 2018, 03:57 — ИА Регнум. Генеральным директором ПАО «Аэрофлот» снова избран Виталий Савельев, сообщили в пресс-службе компании.

Kremlin.ru Виталий Савельев

Заседание совета директоров под председательством Михаила Полубояринова состоялось 28 августа.

«Принято решение об избрании Савельева Виталия Геннадьевича генеральным директором ПАО «Аэрофлот» сроком на пять лет», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на совещании была утверждена кандидатура Андрея Чиханчина на должность заместителя гендиректора компании по коммерции и финансам. До этого он возглавлял департамент корпоративных финансов, исполнял обязанности заместителя гендиректора по коммерции и финансам.

Напомним, 29 августа в авиакомпании сообщили, что в ближайшие несколько лет планируют получить 50 самолетов МС-21.